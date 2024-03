vrijdag 22 maart 2024 om 14:25

Dit heb je tot nu toe gemist in de E3 Saxo Classic

Overzicht De E3 Saxo Classic is van start gegaan, wat betekent dat het eerste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op de weg in 2024 is eindelijk begonnen. Via ons WielerFlits Liveblog kan je het koersverloop volgen, hier lees je wat je tot nu toe hebt gemist en welke belangrijke passages nog volgen!

Niets missen van de E3 Saxo Classic? Klik hier voor het WielerFlits Liveblog!

Wat heb je gemist?

– Voor de modepolitie: Mathieu van der Poel is deze week naar de kapper geweest en is zijn matje kwijt! Hij kondigde ook aan graag te willen koersen en zelf initiatief te willen nemen.

– De ambities van Visma | Lease a Bike zijn duidelijk. De ploeg wil de E3 Saxo Classic winnen, met wie dan ook. Wel is Wout van Aert de kopman, al is hij ook realistisch na zijn hoogtestage.

– Jasper De Buyst begint niet helemaal fit aan de klassiekerperiode, nadat hij ziek was geworden na Parijs-Nice. Toch wil hij zich tonen in dienst van Arnaud De Lie.

– Om 11.45 uur klonk het officiële startschot in Harelbeke.

– In de eerste 10 kilometer was er al meteen een valpartij, met onder meer Dylan van Baarle en Alberto Bettiol. Visma | Lease a Bike zag Per Strand Hagenes opgeven.

– Het eerste koersuur ging aan ruim 51 km/h en een vluchtgroep geraakte niet weg.

– Na 60 kilometer reed dan toch een kopgroep weg met Emil Herzog, Lorenzo Milesi en Jannik Steimle. Zij kregen zeven renners achter zich aan, die 125 kilometer voor de finish aansloten. Het peloton gaf het tiental de ruimte richting de heuvelzone.

– Met meer dan vier minuten voorsprong kwamen de koplopers over La Houppe en de Kanarieberg. In die fase begon het ook te regenen in de koers.

Wat komt er nog aan?

De echte finale begint op 80 kilometer van de aankomst in Harelbeke. De Taaienberg is de eerste echt lastige kasseihelling van de dag. Op ruim veertig kilometer van de streep volgt een zeer kritieke fase, met de zeer steile Paterberg en de Oude Kwaremont. De twee bekende kasseihellingen zullen ook in de komende Ronde van Vlaanderen weer als scherprechters fungeren.

Renners die een sprint van een grotere groep willen ontlopen, moeten op deze combi-beklimming alles uit de kast halen. Later volgt namelijk alleen nog de Tiegemberg. Vanaf daar leiden twintig relatief vlakke kilometers richting aankomstplaats Harelbeke.

Taaienberg

Hoe laat? Tussen 14.30 en 15.00 uur

Hoe ver nog? 81,3 kilometer van de finish



Kapelberg

Hoe laat? Tussen 15.15 en 15.45 uur

Hoe ver nog? 48 kilometer tot de finish

Paterberg

Hoe laat? tussen 15.20 en 15.51 uur

Hoe ver nog? 43,9 kilometer tot de finish

Oude Kwaremont

Hoe laat? tussen 15.24 en 15.55 uur

Hoe ver nog? 41,1 kilometer tot de finish



E3-COL Karnemelkbeekstraat

Hoe laat? tussen 15.35 en 16.05 uur

Hoe ver nog? 33,3 kilometer tot de finish



Tiegemberg

Hoe laat? tussen 15.50 en 16.25 uur

Hoe ver nog? 21 kilometer tot de finish

Finish

Hoe laat? Tussen 16.15 en 16.55 uur