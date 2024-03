donderdag 21 maart 2024 om 12:28

Mathieu van der Poel haalt matje er toch af in aanloop naar voorjaarsdoelen

Mathieu van der Poel viel de voorbije maanden op door zijn ‘matje’, maar de wereldkampioen kiest in aanloop naar de kasseiklassiekers voor een nieuwe, vers geschoren, coupe.

De 29-jarige coureur van Alpecin-Deceuninck werd donderdag gespot op de Vlaamse kasseien, maar dan wel zonder nektapijt. Voor welke coupe hij precies is gegaan, is niet helemaal uit te maken, maar het matje is in elk geval wel verleden tijd.

Van der Poel zal morgen zijn opwachting maken in de E3 Saxo Classic, waar hij voor het eerst dit wegseizoen de degens zal kruisen met zijn grote rivaal Wout van Aert. Twee dagen later zal MVDP in zijn regenboogtrui ook deelnemen aan Gent-Wevelgem.

Van der Poel hoopt in deze wedstrijden goed te presteren, maar tevens de puntjes op de i te zetten voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Na de ‘Hel van het Noorden’ trekt hij zijn voorjaar nog even door met de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.