vrijdag 22 maart 2024 om 12:21

Wout van Aert verliest al vroeg ploegmaat na valpartij in E3 Saxo Classic

Slecht nieuws voor de troepen van Visma | Lease a Bike vroeg in de E3 Saxo Classic. Kopman Wout van Aert moet het in het verloop van de koers namelijk doen zonder Per Strand Hagenes, die al in de eerste tien kilometer van de Vlaamse voorjaarsklassieker ten val kwam en moest opgeven.

Hagenes was betrokken bij een valpartij met zeker acht renners, waarbij ook ploegmaat Dylan van Baarle, schaduwfavoriet Alberto Bettiol en Nederlander Timo Roosen lagen. Ook de Belg Christophe Noppe was een slachtoffer en ook hij moest, net als Hagenes, al vroeg uit de koers stappen in de E3 Saxo Classic.

De jonge Per Strand Hagenes stond aanvankelijk niet op de startlijst van de E3 Harelbeke. Hij werd uiteindelijk opgeroepen nadat medekopman Christophe Laporte van Visma | Lease a Bike ziek was geworden rondom Milaan-San Remo.

