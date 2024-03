vrijdag 22 maart 2024 om 12:25

Wout van Aert: “Realistisch genoeg om te weten dat het net wel of net niet goed kan zijn”

Video Wout van Aert stond vrijdagochtend met een goed gemoed aan de start van de E3 Saxo Classic. En met de wil om te winnen met zijn ploeg Visma | Lease a Bike, waar hij opnieuw omringd is door veel sterke ploegmaats. “Ik ben hier om te proberen de koers te winnen met de ploeg. Het maakt niet veel uit hoe”, geeft hij mee.

Van Aert is net terug van hoogtestage en is benieuwd hoe zijn lichaam zal reageren. “Dat valt af te wachten, maar ik heb wel vertrouwen dat ik goed gewerkt heb en ik ben realistisch om te weten dat het misschien vandaag net wel of net niet goed kan zijn. Dat zullen we zien. Maar ik sta hier met heel veel goesting”, aldus de kopman van Visma | Lease a Bike.

“Het is altijd onze tactiek om met een van onze jongens te winnen, dus dat is vandaag niet anders”, gaat hij verder. Tiesj Benoot sluit zich daarbij aan. “We hebben een luxe en dat is ook nodig om tegen iemand als Mathieu te koersen, dat proberen we ook uit te spelen. Hopelijk hebben we ook het sterkste speerpunt in de ploeg met Wout. Ik ben in de E3 altijd in de eerste achttien geëindigd, het ligt mij wel goed. Maar het goede gevoel heb ik nog niet gehad dit jaar, dus dat is dubbel zo spannend voor mij.”

“We hebben drie goede weken gehad op hoogte. Ik had toch wel een breukje in mijn heiligbeen van de valpartij uit de Algarve, daar heb ik nog even last gehad. Maar verder waren het supergoede weken met mooi weer. We hadden geen stress en geen druk en we hadden alles onder controle.”

