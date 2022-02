E3 Saxo Bank Classic en Leiedal Koerse organiseren wedstrijd voor vrouwen

E3 organiseert in 2022 in samenwerking met Leiedal Koerse de E3 Saxo Bank Classic voor vrouwen. De koers zal doorgaan op zaterdag 30 april. Dit hebben ze deze middag bekendgemaakt via een persconferentie.

“Samenwerken lijkt ons een slimme manier om Harelbeke en Bavikhove hoog op de wielerkaart te houden. Leiedal Koerse kan genieten van de parcoursopbouw en de merknaam van E3 Saxo Bank Classic. E3 Saxo Bank Classic kan meesurfen op de gastvrijheid en de publieke aantrekkingskracht van Leiedal Koerse. De samenwerking is ook kostendelend en energiebesparend. 1 Parcours voor 1 dag, 1 aankomst voor 1 dag, 1 keer heel de logistieke machine opzetten voor drie wedstrijden is veel gemakkelijker”, aldus organisatie Leiedal Koerse.

Leiedal Koerse organiseerde in het verleden al de Vlaamse Pijl en een profcriterium in Bavikhove. Nu zullen ze dus samenwerken met E3 om een wedstrijd te organiseren voor vrouwen. De wedstrijd zal niet op dezelfde dag doorgaan als de koers bij de mannen, die wordt op 25 maart gereden. De start en aankomst van de koers voor vrouwen ligt in Bavikhove, bekend terrein voor Leiedal Koerse dus. Er zal ook een wedstrijd voor mannen junioren en een criterium voor elite doorgaan op 30 april. “De juniorenwedstrijd van E3 Saxo Bank Classic is al jaren een hoogdag binnen het internationale junioren circuit.”, klonk het in het persbericht.

“We mikken hoog met onze wedstrijd. Nu zal het nog doorgaan op het 1.2-niveau, maar we willen op termijn ook naar de WorldTour. Hoe sneller hoe liever”, aldus Jacques Coussens van E3.