Dylan van Baarle: “Ziet er goed uit voor Pogacar, maar ongeluk zit in een klein hoekje”

Wie kan Tadej Pogačar nog van een derde opeenvolgende Tourzege houden? De Sloveen liet vandaag, in de etappe naar Longwy, andermaal zijn klasse zien door op overtuigende wijze naar de zege te sprinten. De Sloveen is tevens de nieuwe leider in koers. “Dit was rit zes, er staan nog veel etappes op het programma”, houdt Dylan van Baarle van het concurrerende INEOS Grenadiers de moed erin.

Met een uiterst venijnige sprint in Longwy greep Tadej Pogačar in de zesde etappe van de Tour de France de macht. De Sloveen was veruit de beste in de sprint heuvelop van een elitegroep en neemt de gele trui zo over van Wout van Aert. De grote vraag is nu of Pogačar nog te stoppen is in de resterende Touretappes. Dylan van Baarle blijft optimistisch. “Het ziet er goed uit voor hem, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.”

Het grootste gevaar voor Pogačar lijkt misschien wel te komen vanuit het kamp van INEOS Grenadiers. De Britse formatie heeft nog vier renners in de top-10 van het algemeen klassement staan. Nog belangrijker: kopmannen Adam Yates (vierde op +39 seconden van Pogačar), Geraint Thomas (+46 seconden) en Daniel Felipe Martínez (+1m00s) zijn de eerste Tourweek goed doorgekomen.

“Van wat ik heb begrepen, hebben we nu vier man in de top-10 staan”, geeft Van Baarle aan in gesprek met de NOS. “Het zegt dat we er goed bij zitten en dat de jongens er momenteel goed voorstaan. Morgen is de eerste test (aankomst op La Super Planche des Belles Filles, red.) bergop. Dan zullen we kijken hoe we ervoor staan. De jongens zitten er lekker in en dus kijken we met vertrouwen naar de etappe van morgen.”

Over aanval Wout van Aert: “Misschien een beetje overmoedig”

Van Baarle kreeg ook een vraag over het optreden van Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma reed de hele dag in de aanval, in de hoop zo de etappe te winnen. “Nee, ik snap het niet helemaal. Ik snap dat hij in de vlucht wilde zitten, maar om dan met drie renners in de aanval te gaan… Dat is misschien een beetje overmoedig. Het is zelfmoord, maar hij heeft het nog lang volgehouden.”