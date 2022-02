Dylan van Baarle wacht druk voorjaar en gaat via de Amstel naar Roubaix

Dylan van Baarle hervat komende week in de Volta ao Algarve (2.Pro) de competitie. De klassiekerspecialist werkt na de Portugese rittenkoers nog twee trainingsweken af bij hem thuis in Monaco. Dat betekent dat hij Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne overslaat. Dat doet de 29-jarige Nederlander wel vaker, legde hij vorig jaar aan WielerFlits uit. Ook nu reist hij niet af naar België, bevestigt hij aan ons.

Laigueglia & Denain

De nummer twee van het jongste WK op de weg wil in die weken de basis leggen voor een lang voorjaar. Die begint op woensdag 2 maart mogelijk met de Trofeo Laigueglia. De Italiaanse seizoensopener vindt plaats in en om het gelijknamige dorp, dat ten oosten van San Remo ligt. Vanuit Van Baarles woonplaats is dat met de auto nog geen anderhalf uur rijden. Een deelname ligt echter nog niet helemaal vast. Het weekend erop begint hij vervolgens in Parijs-Nice.

Ook achter de eerste wedstrijd na de Koers naar de Zon staat een vraagteken. Oorspronkelijk stond dan de GP de Denain op het programma van Van Baarle. Op eigen initiatief van de Nederlander werd die koers toegevoegd. Hij zou daar namelijk Egan Bernal de kneepjes van het op kasseien rijden bijbrengen. De klassiekerspecialist is van mening dat je alleen in Frankrijk zelf de kasseienrit van de komende Tour de France kunt testen. Omdat Parijs-Roubaix geen optie was, stelde Van Baarle de koers in en rond Denain voor.

Test met de Amstel Gold Race

De Nederlander gaat ervan uit dat hij die koers alsnog zal rijden, maar nu Bernal met een zware blessure aan de kant staat is hij daarover niet helemaal zeker. Vervolgens reist hij nog noordelijker af en maakt Van Baarle zich op voor de rest van zijn programma. Die spitsen zich louter toe op de klassiekers, want daarop staan: E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen (waar hij titelverdediger is), de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix.

De Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix zijn dit voorjaar van datum geruild, vanwege de Franse verkiezingen op de oorspronkelijke datum van de Hel van het Noorden. Toch neemt Van Baarle de Nederlandse klassieker erbij, omdat hij met zijn ploeg INEOS Grenadiers wil proberen of dat werkt. Het Franse monument viel vorig jaar weg vanwege coronarestricties. De Zuid-Hollander had toen een koersloos weekend en haalde daarna in de Amstel niet meer hetzelfde niveau als in Vlaanderen. Dat wil hij nu voorkomen, zodat hij ook in topvorm in Roubaix aan de start staat.

Wedstrijdprogramma