Dylan van Baarle rijdt geen Openingsweekend

Dylan van Baarle komt volgende week niet in actie tijdens Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De klassiekerspecialist van INEOS Grenadiers kiest voor een ander traject richting de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, vertelt hij aan WielerFlits.

“Geen Openingsweekend voor mij”, is de 28-jarige Zuid-Hollander resoluut. “Mijn focus ligt dan op nog wat trainen en mezelf klaar maken voor Parijs-Nice en de klassiekers.” Overigens is Van Baarle vaste klant in het Openingsweekend. Hij maakte zijn debuut in Omloop Het Nieuwsblad tijdens zijn laatste seizoen bij Cannondale-Drapac. Daarna stapte de Nederlander over naar zijn huidige ploeg. Daar stonden De Omloop en Kuurne altijd op zijn programma.

Vorig jaar moest hij overigens verstek geven, omdat hij in de week naar aanloop van het Openingsweekend ziek was. Net dat is de voornaamste reden om nu niet naar België af te reizen. “Ieder jaar was het van hetzelfde. Of ik was ziek, of ik kwam ziek terug van het Openingsweekend. Dus is het beter om die twee koersen te skippen, gewoon te kunnen trainen en me voor te bereiden op mijn grootste doelen.” Van Baarle’s beste prestatie in Omloop Het Nieuwsblad was een veertiende plek in 2019.

Tour du Var

De Nederlander maakt vandaag overigens zijn seizoensdebuut. Met een deftig INEOS Grenadiers-blok (Geraint Thomas, Rohan Dennis, Tao Geoghegan Hart, Jhonatan Narváez, debutant Tom Pidcock en Pavel Sivakov) begint Van Baarle aan de eerste rit – een bergetappe – in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.