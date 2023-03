Dylan van Baarle stapt met fysieke problemen uit Tirreno-Adriatico

Zoek niet naar Dylan van Baarle tijdens de zesde etappe van Tirreno-Adriatico. De Nederlander heeft de Koers van de Twee Zeeën verlaten. Van Baarle heeft opgegeven vanwege een ‘fysieke worsteling’, aldus zijn ploeg Jumbo-Visma op sociale media.

Van Baarle, die eind februari de Omloop Het Nieuwsblad won, stond na vijf dagen 88ste in het algemeen klassement. Hij had een achterstand van ruim een half uur op de leider, zijn ploeggenoot Primoz Roglic. Het is nog niet duidelijk wat Van Baarle’s opgave betekent voor de rest van zijn programma. De volgende koers op zijn kalender is de E3 Saxo Classic (24 maart).

