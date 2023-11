dinsdag 28 november 2023 om 11:00

Dylan van Baarle schetst programma voor 2024: “Wil wedijveren met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel”

Dylan van Baarle verwacht volgend jaar een vergelijkbaar programma te rijden als in 2023. Dat heeft de Nederlander van Jumbo-Visma verteld in gesprek met GCN. Hij wil er staan in de voorjaarsklassiekers, de Tour de France en op Olympische Spelen.

“Ik weet het exacte plan voor volgend jaar nog niet, want het team is alles nog aan het plannen”, aldus Van Baarle, die zijn training begin november heeft hervat en naar eigen zeggen alweer in orde is. “Maar ik ga er vanuit dat ik een vergelijkbaar seizoen zal rijden, dat begint met het Openingsweekend, dan Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico, vervolgens de kasseiklassiekers en daarna de voorbereiding op de Tour de France.”

Het afgelopen seizoen won Van Baarle de Omloop Het Nieuwsblad en werd hij Nederlands kampioen op de weg, maar door ziekte en valpartijen vielen voorjaarsklassiekers als de E3 Saxo Classic, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix tegen. “Ik wil weer naar deze wedstrijden en daar zo goed mogelijk proberen te zijn. Ik wil de finales van de klassiekers rijden met Wout van Aert en Christophe Laporte. Ik wil wedijveren met Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel.”

Vervolgens zal Van Baarle zich naar alle waarschijnlijkheid dus mogen opmaken voor de Ronde van Frankrijk. “Ik wil weer een grote rol spelen in de Tourploeg, voordat ik richting de Olympische Spelen ga. Dat zijn de hoofddoelen. Ons doel als ploeg zal zijn om een van de Monumenten te winnen.”

Vertrek Roglic

Van Baarle verwacht niet dat Jumbo-Visma in 2024 weer alle drie de grote rondes zal winnen, zoals afgelopen seizoen wel lukte. “We zijn Primož kwijt. Hij won veel wedstrijden dit jaar”, aldus de 31-jarige renner. Tegelijkertijd denkt Van Baarle dat Jonas Vingegaard zich zodanig kan ontwikkelen dat het vertrek van Roglic deels opgevangen kan worden.

“We zullen zijn punch op de aankomsten bergop misschien missen, maar we moeten gewoon naar onszelf kijken en hoe sterk Jonas was in de Tour. Ik denk dat hij zelfs beter was dan in 2022, dus we kunnen die stijgende lijn voortzetten. Misschien kan hij dan zelfs dicht bij Primož komen op de kortere aankomsten bergop.”