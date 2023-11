maandag 27 november 2023 om 15:15

Nieuwe ploeg Antwan Tolhoek, zorgen bij Israel-Premier Tech en gaat Mathieu van der Poel mountainbiken?

Podcast November is alweer bijna om en dat betekent dat we weer een maand dichterbij de start van het het wegseizoen zijn. We laten in de WielerFlits Podcast bij hoge uitzondering de cross even links liggen, want rechtsom – het lijkt wel politiek – zijn er een aantal nieuwtjes te melden over andere disciplines.

Maxim en Youri beginnen de aflevering met Mathieu van der Poel. In de media is de laatste maanden een beeld ontstaan dat de kopman van Alpecin-Deceuninck mogelijk het mountainbiken laat vallen op de Olympische Spelen van Parijs. Onze mannen buigen zich over dit vraagstuk en gaan ook dieper in op zijn mogelijke programma.

Dan is er ook nieuws over de toekomst van Antwan Tolhoek. De klimmer kon niet rekenen op een langer verblijf van Lidl-Trek en zoekt een opvallend oord op. Tot slot passeert ook Israel-Premier Tech de revue. Na het uitbreken van het conflict in het Midden-Oosten, raakt dat die ploeg hard. Hoe dat zit, luister je in een fonkelnieuwe WielerFlits Podcast!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

