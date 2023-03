Dylan van Baarle kampt met ‘fysieke problemen’, maar: “Het is niets ernstigs”

De wielerfan werd zaterdag verrast door de plotselinge opgave van Dylan van Baarle in de zesde etappe van Tirreno-Adriatico. De Nederlander moest de strijd staken wegens een ‘fysieke worsteling’, zo liet zijn ploeg Jumbo-Visma weten, maar van een ernstige blessure is geen sprake.

Van Baarle kwam op zijn Instagram-pagina al met een geruststellende boodschap. “Helaas moest ik opgeven. Het is niet iets ernstigs, al heb ik nu wel rust nodig. Ik hoop dat de jongens het kunnen afmaken in Tirreno-Adriatico.”

De 30-jarige Van Baarle, die eind februari Omloop Het Nieuwsblad won, stond na vijf dagen 88ste in het algemeen klassement van Tirreno-Adriatico. Hij had een achterstand van ruim een half uur op de leider, zijn ploeggenoot Primož Roglič.

Het is nog niet duidelijk wat Van Baarle’s opgave betekent voor de rest van zijn programma. De volgende koers op zijn kalender is de E3 Saxo Classic (24 maart). De klassiekerspecialist richt zich verder op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In die laatste koers kwam hij vorig jaar – na een knappe solo – als eerste over de streep.

Wedstrijdprogramma Dylan van BAARLE