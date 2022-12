Dylan van Baarle: “Het was een ongelofelijk voorjaar, ik had dit niet durven dromen”

Dylan van Baarle werd maandagavond uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. Vanwege een trainingskamp met Jumbo-Visma kon hij niet in ’s-Hertogenbosch aanwezig zijn om de Gerrit Schulte Trofee zelf in ontvangst te nemen (zijn nieuwe teammanager Richard Plugge deed dat in zijn plaats), maar via een video-verbinding stond de winnaar van Parijs-Roubaix wel het publiek te woord.

“Het was een ongelofelijk voorjaar”, zei Van Baarle, terugkijkend op zijn wielerseizoen. “Natuurlijk werk je hier de hele winter keihard voor, maar dat het zo uitpakt, had ik niet durven dromen. Met een tweede plek in de Ronde van Vlaanderen was ik al superblij. Dat ik twee weken later zo’n solo eruit knal in Parijs-Roubaix, was natuurlijk helemaal mooi.”

Wanneer wist Van Baarle dat de zege in de Helleklassieker binnen was? “Ik ben het echt beginnen te beseffen toen ze naast me kwamen te rijden”, doelt de 30-jarige renner op onder anderen Servais Knaven, zijn ploegleider bij INEOS Grenadiers én een voormalig winnaar van Parijs-Roubaix. “Op dat moment kreeg ik wel kippenvel. Servais zei dat ik er zoveel mogelijk van moest genieten, en dat heb ik wel gedaan denk ik.”

Komend jaar rijdt Van Baarle dus voor Jumbo-Visma. Zal hij daar, met onder anderen Wout van Aert naast zich, evenveel kansen krijgen om te excelleren? “Ik denk dat we met ook Tiesj Benoot en Christophe Laporte vier heel sterke mannen hebben, die allemaal klassiekers kunnen winnen. We moeten de sterkte van de ploeg zien uit te spelen. Ik zie daar geen problemen in.”