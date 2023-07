Teuns verwacht ‘eeuwig gevecht’ in vijfde rit: “Kan alle kanten op”

Video

In de vijfde etappe van de Tour de France trekken de renners voor het eerst de (echte) bergen in. Onderweg naar Laruns trotseert het peloton drie beklimmingen, met de Col du Soudet en de Col de Marie Blanque als de scherprechters. “Het kan alle kanten op”, verwacht Dylan Teuns.

De voor Israel-Premier Tech uitkomende Teuns keek gisteren met WielerFlits al kort vooruit naar de lastige rit naar Laruns. Met de Col du Soudet (15,1 kilometer aan 7 procent), Col d’Ichère (4,4 kilometer aan 6,2 procent) en de Col de Marie Blanque (9,2 kilometer aan 7,6 procent) zijn de klimmers vandaag aan zet.

“We zullen zien hoe de koers gaat verlopen. Het kan alle kanten uit, het is een beetje moeilijk om in te schatten”, is Teuns van mening. “Er komen nu twee lastige dagen aan. We zullen wel zien. Als het voor de ontsnapping is, zal het een eeuwig gevecht zijn en gaat het lang duren.”

De 31-jarige Teuns liet in de eerste etappes op Baskische bodem al zien dat het met de vorm wel snor zit. In de openingsrit kwam hij als achttiende over de streep, in de tweede etappe met aankomst in San Sebastián werd hij zelfs achtste. In het algemeen klassement staat de Belg momenteel twintigste, op 43 tellen van leider Adam Yates.

