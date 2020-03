Dylan Teuns nu zesde in klassement Parijs-Nice: “Jammer van tijdverlies op dag twee”

Dylan Teuns klimt na zijn zestiende plaats in de tijdrit in Saint-Amand-Montrond van plaats elf naar zes in het klassement. Maar dat leidde duidelijk niet tot euforie. “Hoe ik mijn tijdrit evalueer? Het had beter gekund”, is de 28-jarige Limburger eerlijk.

Teuns opende sterk en zette een straffe tussentijd neer. Maar in het tweede deel van de vijftien kilometer lange tijdrit kende de kopman van Bahrain-McLaren behoorlijk wat verval. Hij zou uiteindelijk als zestiende eindigen, met een achterstand van 36 seconden op winnaar Søren Kragh Andersen.

“Het was niet slecht, maar het had beter gekund”, vertelt Teuns ons aan de telefoon. “De eerste helft was echt goed. Ik wist ook dat ik het daar moest doen, omdat de tweede helft van het parcours me minder goed lag. Toch vind ik dat ik in dat tweede deel wat onder de verwachtingen ben gebleven. Pas tijdens de laatste twee kilometer liep het weer goed.”

Van elf naar zes

In het klassement stijgt Teuns van plaats elf naar zes. “Ik blijf de komende dagen ook op het eindklassement focussen”, zegt hij. “Al is het natuurlijk ontzettend jammer dat ik op dag twee zomaar 36 seconden heb moeten prijsgeven. Zonder dat verlies kon ik nu echt spreken van een goede uitgangspositie.”

Ook Teuns houdt er overigens rekening mee dat Parijs-Nice door de situatie rond het coronavirus vroegtijdig beëindigd wordt. “De kans bestaat dat ik daardoor mijn lot niet meer in eigen handen heb”, besluit hij. “Ach, we zien wel.”