Dylan Teuns knap 10de : “Misschien morgen nog eens in de ontsnapping”

Dylan Teuns verkeert in bloedvorm. Na zijn zege in de Alpen (Le Grand-Bornand) pakte hij nu ook in een Pyreneeën-etappe uit met een toptienplaats. Teuns klom op de Col du Portet in het gezelschap van Uran, Kelderman en Higuita. Hij liet rasklimmers als Mas, Martin en Meintjes achter zich.

Het leverde de Limburger van Bahrain-Victorious een fraaie tiende plek op. Ook in het klassement sluipt Teuns stevig de top twintig binnen. Maar Teuns bleef er vooral rustig en bescheiden bij. “Dat ik bij de beste tien klimmers behoor? Vandaag wel, ja. Ik had ook een hele goede dag”, grijnsde hij. “Ik hield zelfs lang stand in de groep met de gele truidrager.”

“Maar toen die laatste helper van Pogacar op kop kwam, moest ik passen. Die reed op de steilere stukken een ontzettend hoog tempo. Ik had echt schrik mezelf op te blazen en koos voor een tempo waarvan ik wist dat ik dat nog ruim een half uur kon volhouden.” Teuns verduidelijkte dat in wattages. “Ik reed de hele tijd rond mijn overslag wattage, maar plots moest ik tachtig, negentig watt meer trappen om te kunnen volgen. Dat kan ik niet.”

Morgen? Misschien hebben vluchters morgen meer kans en probeer ik nog een keer mee te springen. Ik ben nu 10de, da’s mooi, maar je weet dat je niet kan winnen.” Waarmee een nuchtere Teuns bedoelde dat een tweede ritzege voor hem alleen mogelijk is vanuit een ontsnapping.