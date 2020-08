Dylan Teuns blijft Bahrain McLaren trouw zondag 2 augustus 2020 om 14:41

Dylan Teuns rijdt ook de komende twee seizoenen voor Bahrain McLaren. Het team vandaag bekend dat de 28-jarige Belg tot en met 2022 aan de ploeg verbonden blijft.

De winnaar van de Touretappe naar La Planche des Belles Filles had een aflopend contract. Hij stond in de belangstelling van Team INEOS, BORA-hansgrohe en Israel Start-Up Nation.

“Sinds mijn start bij Bahrain McLaren, ben ik onder de indruk van de instelling van Dylan”, legt teambaas Rod Ellingworth uit. “Zijn veelzijdigheid maakt hem een waardevol lid van onze ploeg. Ik kijk ernaar uit om hem de helpen zijn dromen waar te maken.”

Teuns – die namens de ploeg de Tour de France gaat rijden, is verheugd met zijn contractverlening. “Ik voel me hier geweldig op mijn plaats. De ambitie van deze ploeg en de sfeer maken dit voor mij de beste plek om mijn resultaten te verbeteren”, geeft hij aan. “Ik ben dankbaar voor de kansen die ik krijg en ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst samen mooie overwinningen zullen behalen.”