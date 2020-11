Dylan Groenewegen weer in training: “Hij krabbelt op”

Dylan Groenewegen heeft de training hervat. Na de veelbesproken valpartij in de Ronde van Polen met Fabio Jakobsen stond de sprinter van Jumbo-Visma lange tijd langs de kant, mede door een sleutelbeenbreuk en de mentale gevolgen van de crash.

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma vertelt dat Groenewegen weer op de fiets zit. “Naar omstandigheden gaat het oké met hem. Het heeft enorm veel impact gehad op hem, maar hij krabbelt op. Hij traint goed, zeker ook om z’n zinnen te verzetten”, legt hij uit aan de NOS.

Langzaam werken Groenewegen en de Nederlandse WorldTour-ploeg toe naar 2021. “Ook voor hem geldt dat hij eerst rustig het seizoen moet overzien en dan doelen moet gaan bepalen voor komend seizoen”, zegt Zeeman.

Tour de France

Na de presentatie van het Tour de France-parcours voor 2021 komt de naam van Groenewegen ook weer bovendrijven. Acht etappes zijn gemaakt voor de sprinters. Zeeman wil niet vooruitlopen op de selectie. “Het is duidelijk dat Dylan een hartstikke belangrijke renner is voor dit team, maar we moeten eerst afwachten wat de UCI beslist rondom zijn zaak”, geeft hij aan.

De disciplinaire commissie van UCI moet nog een uitspraak doen na het incident in Polen. Tot die tijd houdt Jumbo-Visma de sprinter langs de kant.

