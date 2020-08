UCI veroordeelt gedrag Dylan Groenewegen ‘met klem’ woensdag 5 augustus 2020 om 20:47

De UCI heeft met klem het gedrag van Dylan Groenewegen veroordeeld in de massasprint van de openingsetappe van de Ronde van Polen. Dat laat zij weten in een persbericht dat is uitgegeven na de tumultueuze aankomst in Katowice.

“De UCI veroordeelt met klem het gevaarlijke gedrag van Dylan Groenewegen, die Fabio Jakobsen een paar meter voor de finish de hekken in stuurde en zo een omvangrijke valpartij veroorzaakte aan het eind van de eerste etappe”, zo laat de bond weten. “Groenewegen werd gediskwalificeerd door het wedstrijdcommissariaat.”

Verder staat in het persbericht te lezen: “De UCI, die het gedrag onaanvaardbaar achtte, heeft de zaak onmiddellijk doorgestuurd naar de tuchtcommissie met het verzoek om een sanctie, die evenredig is met de ernst van de feiten. Onze federatie is met haar hele hart bij de getroffen renners.”