Dylan Groenewegen vraagt zijn zwangere vriendin in ziekenhuis ten huwelijk

Dylan Groenwegen is verloofd met zijn partner Nine Storms. Dat maakte het stel bekend via hun social media.

Groenewegen deed zijn huwelijksaanzoek in het AMC in Amsterdam. Daar ligt zijn vriendin Nine namelijk vanwege zwangerschapscomplicaties. Het stel verwacht in februari hun eerste kindje, een zoontje. “Ze zei ja!”, schreef de renner van Jumbo-Visma woensdag bij een foto, waarop hij de verlovingsring vasthoudt. “Goede en slechte momenten, jij geeft me altijd rugdekking. We kijken vooruit, mevrouw Groenewegen.”

Zijn verloofde deelde dezelfde foto op haar instagramaccount. “Aan mijn ziekenhuisbed, want zijn geplande verrassingen vielen even in het water. I SAID YESSSS!!!!”