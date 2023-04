Dylan Groenewegen vierde in Scheldeprijs: “Nooit echt de vrijheid gehad”

Video

Dylan Groenewegen was de beste Nederlander in de Scheldeprijs, maar was niet tevreden met zijn vierde plaats in de Belgische sprintklassieker. “Ik heb nooit echt de vrijheid gehad”, vertelt de sprinter van Jayco AlUla voor de camera van WielerFlits.

“Het was hectisch”, lacht Groenewegen als hij terugblikt op de sprint. “Eerst was ik met Mark Cavendish en toen zat ik met Gerben Thijssen in gevecht. Ik heb nooit de sprint kunnen rijden die ik wilde, dus er had meer ingezeten. Maar dat is sprinten, en uiteindelijk hebben we een sterke winnaar.”

Daarmee doelt de Amsterdammer op Jasper Philipsen, die de Scheldeprijs voor de tweede keer won. Groenewegen had weinig aan te merken op zijn sprinttrein. “Geen een ploeg had het perfect op de rails, en de jongens hebben gedaan wat ze konden doen. We moeten het wel nog even terugkijken en evalueren”, zegt hij. “Het is altijd gekkenwerk, maar dat maakt het ook wel mooi.”

De teleurstelling overheerst wel bij Groenewegen. “Het podium maakt mij niet zo heel veel uit. Je komt om te winnen. Als dat niet lukt, is het mislukt. Maar uiteindelijk waren de benen heel goed.”

