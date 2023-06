Dylan Groenewegen sprint naar winst in openingsrit Ronde van Slovenië

Dylan Groenewegen heeft woensdag de eerste etappe van de Ronde van Slovenië 2023 gewonnen. In een rit van bijna 190 kilometer moest zijn ploeg Jayco AlUla er alles aan doen om er een massasprint van te maken, waarna Groenewegen het afmaakte in een duel met Phil Bauhaus. De Nederlander is natuurlijk ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Onderweg lag een beklimming van vierde categorie en verder ging het de hele dag op en af, maar dit was geen grote zorg voor de meeste sprinters. In de finale rond finishplaats Rogaška Slatina lag nog een lus van goed tien kilometer over relatief vlakke wegen.

De kopgroep van de dag ontstond vijftien kilometer na de start. Andrea Garosio (EOLO-Kometa), Boštjan Murn (Adria Mobil), Teo Pecnik (CT Kranj) en Tomáš Kalojiros (RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol) reden weg. Daarachter waren het de ploeggenoten van Dylan Groenewegen bij Jayco AlUla die het tempo in het peloton bepaalden.

De enige klim van de dag, Žička kartuzija, lag op 70 kilometer voor de meet. Daar ging het in de kopgroep te hard voor Pecnik, waardoor drie koplopers overbleven. Zij gingen met twee minuten voorsprong het laatste koersuur in. De finale was golvend en daar probeerde Tudor van te profiteren door te versnellen en de sprinters in het rood te rijden.

Drie vluchters maken het spannend

Door die versnelling werd de vroege vlucht al snel in de kraag gegrepen, al hield Murn nog knap lang stand. Toch viel 35 kilometer voor de meet het doek op een van de heuveltjes. Sebastian Schönberger was de volgende aanvaller, maar hij strandde op een van de laatste klimmetjes. Daar kozen Lucas Eriksson, Alessandro Fedeli en Alessandro Tonelli het ruime sop.

Hun voorsprong schommelde lang rond de vijftien seconden, terwijl in het peloton weinig organisatie te vinden was. Drie kilometer voor de meet was het gat nog altijd tien seconden en in de laatste kilometer werd het nog spannend, maar het aanstormende peloton had het voordeel in de oplopende finishstraat. Op 300 meter van de meet werden de vluchters gegrepen.

Groenewegen werd vervolgens uitstekend afgezet en ging de sprint als eerste aan. Phil Bauhaus leek uit zijn wiel te komen, maar Groenewegen ving hem goed op en was als eerste aan de meet. Bauhaus werd tweede en Matteo Moschetti derde. Met Ide Schelling (zesde) eindigde nog een Nederlander in de top-10. Voor Groenewegen is het zijn vijfde zege van het seizoen.

🚴🇸🇮 | De late aanvallers worden in de laatste meters teruggepakt en het is Dylan Groenewegen die daar optimaal van profiteert. De Nederlander verslaat Phil Bauhaus nipt in Slovenië! 🇳🇱⚡ 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/lEJOdruIz0 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 14, 2023