Dylan Groenewegen slaat toe in UAE Tour woensdag 26 februari 2020 om 13:40

De vierde etappe van de UAE Tour is gewonnen door Dylan Groenewegen. De sprintkopman van Jumbo-Visma won na 173 kilometer de massasprint voor Fernando Gaviria (UAE Emirates) en Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe). Hij is de eerste Nederlander die dit jaar een WorldTour-koers weet te winnen. Adam Yates behield de leiderstrui.

Een dag na de machtsonplooiing van Adam Yates op Jebel Hafeet stond er een vlakke rit op het programma. Over 173 kilometer ging het van Zabeel Park naar Dubai City Walk. Een volledig vlakke exercitie, maar de harde wind beloofde toch voor een pittige wedstrijd te zorgen. Veljko Stojnić (Vini Zabù-KTM) en William Clarke (Trek-Segafredo) hadden er al vroeg zin in, toen de wedstrijdjury met de vlag zwaaide trokken zij gelijk ten aanval.

Het bleek gelijk de goede ontsnapping, want de twee kregen de vrijheid van het peloton. Na nog geen twintig kilometer bedroeg de voorsprong al 4’25”, het seizoen voor de sprintersploegen om aan de achtervolging te beginnen. Het peloton werd gemend door renners Jumbo-Visma, Lotto Soudal, BORA-hansgrohe en Deceuninck – Quick-Step. Caleb Ewan, de sprintkopman van Lotto Soudal, kwam voor de finale ten val, maar hij wist eenvoudigweg terug te keren in het peloton. Ook toen hij even later van wiel moest wisselen was het voor hem geen enkel probleem om zijn plaats in de meute te heroveren.

In de laatste twintig kilometer moest Clarke het alleen zien te rooien, aangezien de koek bij zijn medevluchter op was. Een kilometer of twintig voor de finish bedroeg de voorsprong van de Australiër ineens weer twee minuten, maar op het stuk tegen de wind in op weg naar de finish smolt zijn voorsprong als sneeuw voor de zon. Het peloton zette een paar verse krachten op kop, terwijl Clarke heel hard zijn best moest doen om zelfs maar de dertig kilometer per uur aan te tikken.

Op zeven kilometer van de meet gaf Clarke er de brui aan, waarna de massasprint onafwendbaar was. In de ultieme sprintvoorbereiding won Mitchelton-Scott het gevecht om als eerste door de laatste bocht te komen, maar daarachter zaten alle grote namen klaar om erop en erover te gaan. Onder hen Groenewegen. Hij volgde lange tijd het wiel van Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), om daar precies op het juiste moment uit te komen. In de resterende meters tot de finish kon niemand de aalvlugge Nederlander meer passeren, waardoor hij zijn eerste WorldTour-zege van het seioen wist te boeken.