woensdag 20 september 2023 om 19:39

Dylan Groenewegen schiet weer net tekort: “Laatste tijd alleen maar tweede en derde plekken”

In de Omloop van het Houtland moest Dylan Groenewegen in de sprint nipt het hoofd buigen voor de Belgische Gerben Thijssen. De Nederlandse sprinter van Jayco AlUla baalt van de slordigheid van zijn ploeg en ziet een patroon in het nipt tekort schieten. “Je moet als eerst over de streep komen. Op dit moment lukt dat niet echt”, aldus Groenewegen bij de microfoon van Sporza.

“Het zijn de laatste tijd alleen maar tweede en derde plekken”, steekt een teleurgestelde Groenewegen van wal. “De benen zijn er zeker om te winnen, maar ik mis aanvankelijk de eerste groep. Dat is al niet heel handig. Dan steek je met zes man over, maar in die laatste terugdraaiende bocht zit ik als 25e. Dan mis je het op een haartje na de winst, maar dat is ook koersen. Je moet als eerste over de streep komen en op dit moment lukt dat niet echt.”

De Leeuw van Amsterdam heeft na afloop weldegelijk bedenkingen bij zijn prestatie van de dag. In de sprint zat hij verkeerd gepositioneerd. “Ik had sowieso meer van voren moeten zitten. Daarom moest ik nu vanaf rechts komen. Daar zat ik gewoon klem. Toen wilde ik over links komen en de snelheid had ik, maar de finish kwam iets te vroeg.”

Ook eerder in de koers maakte Jayco AlUla volgens Groenewegen fouten. “We hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt. Als je bij de eersten zat viel het denk ik wel mee met de wind, maar wij zaten daar dus niet. Dat moeten we gaan evalueren. Het is nooit lekker om dan de oversteek te maken.”

De ervaren sprinter heeft ten slotte ook nog de nodige complimenten over voor zijn relatief nieuwe sprintconcurrent. “Gerben wint regelmatig zijn koersen. Dat vind ik heel knap. Vandaag deed hij ook alles goed. Hij ving mij goed op en dat kost mij de winst. Dat deed hij slim.”