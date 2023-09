woensdag 20 september 2023 om 17:26

Gerben Thijssen wint sprint van Dylan Groenewegen in Omloop van het Houtland

Gerben Thijssen heeft de 76e editie van de Omloop van het Houtland gewonnen. De kopman van Intermarché-Circus-Wanty was de concurrentie in een sterk uitgedund peloton te snel af na een koers van ruim 195 kilometer. Dylan Groenewegen kwam in de sprint net tekort.

De Belgische eendagskoers voerden de renners over een vlak parcours van Eernegem naar Lichtervelde. De 195,2 kilometer werden grotendeels afgewerkt op de lokale slotronde van 12,1 kilometer, die negen keer afgewerkt moest worden. Door het vlakke parcours en het sterke sprintersveld leek een massasprint in de maak, hoewel de wind de rappe mannen enige angst inboezemde.

Drie smaakmakers

Al vroeg in de koers was het een trio renners dat de aanval koos en zo de koers kleurden. Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck), Abram Stockman (TDT-Unibet) en Tom Sexton (Bolton Equities Black Spoke) trokken eropuit en grepen een kleine voorsprong. Toch waren niet alle ploegen tevreden met deze samenstelling van de kopgroep.

Team Flanders-Baloise en Bingoal WB baalden dat zij geen pion van voren hadden en schoven respectievelijk Alex Colman en Louis Blouwe naar voren. Het duo probeerde het gat te dichten, maar kwam in de klassieke chasse patate terecht. Het werd een lange dag voor de twee Belgen.

Soudal Quick-Step versnelt

In het peloton zorgden de sprintersploegen intussen voor de benodigde controle. De voorsprong van de drie leiders werd nooit groter dan drie minuten door het werk van ploegen als Team dsm-firmenich, Intermarché-Circus-Wanty, Jayco AlUla en Soudal Quick-Step. Eenmaal op het lokale slotcircuit werd het dappere achtervolgende duo ingerekend en moest Tom Sexton zijn metgezellen laten gaan.

De jacht op het leidende duo kon beginnen. Terwijl de achterstand geleidelijk terugliep, was het Soudal Quick-Step – met hulp van Team dsm-firmenich – die de knuppel in het hoenderhok gooide. Een stevige versnelling in dienst van kopman Tim Merlier zorgde ervoor dat een groep van dertig renners zich los maakten van de rest.

Thijssen wint uitgedunde sprint

Het bleek een beslissende slag te zijn, die Team dsm-firmenich in een zetel hielp. De ploeg had naast sprintkopman Sam Welsford ook nog vier andere mannen mee. Op dertig kilometer van de streep werden de twee overgebleven vluchters ingerekend en mocht het mini-peloton zich opmaken voor de finale.

De laatste dertig kilometer stond bol van de aanvalspogingen. Toch wist geen groepje echt weg te geraken. In de massasprint zag Team dsm-firmenich hun harde werk toch niet beloond worden. Gerben Thijssen klopte zijn concurrenten in een sterk uitgedunde sprint. Dylan Groenewegen kwam zeer dichtbij, maar moest genoegen nemen met de tweede plek. Cedric Beullens zorgde voor een geheel Nederlands-Belgisch podium.