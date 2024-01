zaterdag 20 januari 2024 om 18:52

Dylan Groenewegen raakte trein kwijt in Valencia: “Kon slipstream van andere sprinters gebruiken”

Voor Dylan Groenewegen had het wielerjaar 2024 niet beter kunnen beginnen. Door zijn overwinning in de Clàssica Valenciana op zaterdag staat zijn teller al gelijk op één in dit nieuwe seizoen. Na afloop erkende Groenewegen dat hij wel zijn sprinttrein van Jayco AlUla kwijtraakte in de finale.

“Het was een beetje hectisch in de finale, maar we hadden een goed plan voorbereid. De finale was ook niet heel erg zwaar. In de beginfase was het wel heel zwaar”, blikt hij terug op de fase met onder meer de Coll de Rates (14,1 km 2,9%) en de Alto de Barx (3,6 km aan 6,5%). “Maar de ploeg deed goed werk door mij terug in positie te brengen toen we weer aansloten in het peloton.”

“Daarna wisten we de kopgroep van zestien renners te pakken. We hadden Felix Engelhardt in de vlucht mee, dus dat was sowieso al goed voor ons. In aanloop naar de finale ging alles goed. Ik zat daarna wel in een bubbel en iets achter de andere jongens, maar eigenlijk was dat goed, want ik kon zo de slipstream van de andere sprinters gebruiken”, vertelt Groenewegen. “Gelukkig kon ik het afmaken. Het is mooi om het harde werk van de ploeg terug te betalen.”

Groenewegen mocht uiteindelijk samen met Bryan Coquard en Tim Torn Teutenberg het podium op.