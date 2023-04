Dylan Groenewegen kopman van Jayco AlUla in Scheldeprijs

Met Dylan Groenewegen als (sprint)kopman hoopt Jayco AlUla woensdag te scoren in de Scheldeprijs. De 29-jarige Nederlander was dit seizoen al succesvol in de Saudi- en UAE Tour en gaat in de Belgische eendagskoers op zoek naar zijn derde zege van 2023.

Groenewegen stond al aan de start van de Classic Brugge-De Panne, E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem, maar zet na de Scheldeprijs een punt achter zijn voorjaarscampagne. Dat wil echter niet zeggen dat de renner van Jayco AlUla woensdag zal uitbollen op weg naar Schoten. “Van alle Belgische voorjaarsklassiekers, is de Scheldeprijs de koers die me het beste ligt. De wedstrijd eindigt namelijk vaak in een sprint.”

“Ik voelde me al goed in de laatste Vlaamse voorjaarskoersen en ik krijg morgen een mooie kans om mijn voorjaarscampagne goed af te sluiten. Ik verwacht weer een lastige finale, al zijn de weersvoorspellingen dit jaar een stuk optimistischer.”

Alle ballen op Groenewegen

Mathew Hayman, een van de ploegleiders van Jayco AlUla, heeft vertrouwen in Groenewegen. “Voor de Scheldeprijs hebben we Dylan weer terug. Het lijkt dit jaar weer uit te draaien op een massasprint. De wind zal dit jaar een minder voorname rol spelen en zal de koers dit keer niet beïnvloeden, als we tenminste kijken naar de laatste weersvoorspellingen. De hele ploeg zal Dylan dan ook ondersteunen.”

Aan Elmar Reinders, Lukas Pöstlberger, Zdeněk Štybar, Blake Quick, Campbell Stewart en laatste man Luka Mezgec om Groenewegen naar de zege te loodsen in de Scheldeprijs. Die laatste zal het wel moeten opnemen tegen onder meer Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Sam Welsford en Mark Cavendish.

Lees ook: Voorbeschouwing: Scheldeprijs 2023 – Officieuze WK voor sprinters