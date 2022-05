Dylan Groenewegen komt met schrik vrij bij crash in Ronde van Hongarije

Dylan Groenewegen kan vrijdag gewoon van start in de derde etappe van de Ronde van Hongarije. De Nederlandse kopman van BikeExchange-Jayco was donderdag in de massasprint betrokken bij een massale valpartij, maar daar heeft hij weinig grote schade aan overgehouden.

BikeExchange-Jayco laat in een bericht op social media weten dat Groenewegen na de valpartij met blauwe plekken en schaafwonden over de finish is gekomen. “Er zijn geen grote zorgen over zijn situatie op dit moment”, aldus het Australische WorldTeam.

‘De Leeuw van Amsterdam’ kwam uiteindelijk als 91ste over de streep in Hajdúszoboszló. De etappezege was kort daarvoor gegaan naar landgenoot Fabio Jakobsen (Quick-Step-Alpha Vinyl). Die andere Nederlandse sprinter in Hongarije, klassementsleider Olav Kooij van Jumbo-Visma, lag ook bij de val en moest opgeven.

After today’s crash with 500 meters to go on stage two of @Tour_de_Hongrie, @GroenewegenD, who was unfortunately caught up in the crash, will be at the start tomorrow morning. There are no big concerns about his condition at the moment, which appears to be bruises and scrapes. pic.twitter.com/ltFU79QdWT

— Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) May 12, 2022