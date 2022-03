Dylan Groenewegen: “Klaar voor Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem”

Dylan Groenewegen keert deze week terug in het peloton. Woensdag verschijnt de Nederlandse sprinter aan de start van Brugge-De Panne, de koers die hij in 2019 wist te winnen. Vier dagen later staat hij aan het vertrek van Gent-Wevelgem.

Groenewegen laat op de website van BikeExchange-Jayco weten ‘erg blij’ te zijn om met Brugge-De Panne aan de Belgische klassiekers te beginnen. “Het is een typisch Vlaamse koers met de hele dag door een hoog tempo, de wind is altijd een bedreiging en de finish is geschikt voor de sprinters. Ik zal ook Gent-Wevelgem doen, een wedstrijd met veel steile klimmetjes die voor een selectie kunnen zorgen.”

De Nederlander begon het nieuwe seizoen met de Saudi Tour, waarvan hij met twee etappezeges en winst in het puntenklassement terugkeerde. Daarna ging hij ook van start in de UAE Tour en Parijs-Nice, maar die laatste ronde moest hij na een val vroegtijdig verlaten. “Ik denk dat ik een goede conditie heb”, zegt hij nu. “Het heeft een paar dagen geduurd om te herstellen na de val in Parijs-Nice en nu ben ik klaar om weer te gaan koersen.”

Groenewegen wordt in zowel Brugge-De Panne als Gent-Wevelgem omringd door dezelfde zes mannen: Luke Durbridge, Alex Edmondson, Alex Konychev, Luka Mezgec, Kelland O’Brien en Campbell Stewart. Vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic verschijnen Groenewegen en Mezgec niet aan de start, maar Sam Bewley en Lawson Craddock. Als kopman wordt Durbridge uitgespeeld na zijn vierde plaats in 2017.

Selectie BikeExchange-Jayco voor Brugge-De Panne (23 maart)

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Dylan Groenewegen

Alex Konychev

Luka Mezgec

Kelland O’Brien

Campbell Stewart

Selectie BikeExchange-Jayco voor E3 Saxo Bank Classic (25 maart)

Sam Bewley

Lawson Craddock

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Alex Konychev

Kelland O’Brien

Campbell Stewart

Selectie BikeExchange-Jayco voor Gent-Wevelgem (27 maart)

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Dylan Groenewegen

Alex Konychev

Luka Mezgec

Kelland O’Brien

Campbell Stewart