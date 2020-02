Dylan Groenewegen: “Ik kon er niet meer op het juiste moment uitkomen” zondag 23 februari 2020 om 18:46

Dylan Groenewegen moest in de openingsetappe van de UAE Tour genoegen nemen met de vierde plaats. De renner van Jumbo-Visma zag Pascal Ackermann naar de zege snellen, terwijl Groenewegen vanuit een verloren positie moest beginnen aan zijn spurt.

“Ik kwam ingesloten te zitten waardoor ik er niet meer op het juiste moment kon uitkomen. Soms moet je daarin ook wat geluk hebben. Gelukkig komen er nog genoeg nieuwe sprintkansen aan”, aldus een optimistische Groenewegen. Zijn ploegleider Addy Engels kijkt ook nog een keer terug op de finale van de openingsetappe.

“Dylan zat bij de laatste rotonde in een goede positie. Dat wilden we ook zo. Daarna raakte hij echter alsnog ingesloten. Hij rijdt misschien wel de snelste sprint, maar daar heb je natuurlijk niets aan. Verder heeft het team goed gereden”, zo is de ex-renner van mening.

Timo Roosen moest Groenewegen zo goed mogelijk piloteren in de laatste kilometer, maar dat verliep niet helemaal volgens plan. “De ploegen kwamen van alle kanten. We hielden de linkerkant open. Dylan zat in een aardige positie, maar kwam toch ingesloten te zitten omdat er meerdere ploegen over links kwamen”, zo schetst Roosen.