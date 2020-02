Dylan Groenewegen: “Het wiel van Sam Bennett was de juiste plek” woensdag 26 februari 2020 om 14:07

Schouderklopjes voor Dylan Groenewegen na een perfecte sprint in de vierde etappe van de UAE Tour. In een koninklijke sprint hield hij Fernando Gaviria van de overwinning en pakte zo zijn derde zege van het seizoen.

“Deze is erg fraai. Alle sprinters zijn hier, inclusief ikzelf”, zei Groenewegen in het flashinterview. “Op de eerste dag (toen hij de nummer vier was in de daguitslag, red) was ik niet in de positie om echt mee te kunnen sprinten. We hadden op de video wel gezien dat de snelheid erg goed was. Vandaag was iets anders. In de laatste bocht zat ik in een erg goede positie. We pakten de overwinning, dus dat is erg mooi.”

Of hij de kijker kon meenemen naar hoe hij zichzelf positioneerde in de laatste kilometer, wilde de interviewer nog weten. “Dat weet ik niet precies”, lachte de sprintkopman van Jumbo-Visma. “Het team deed haar werk erg goed in de laatste drie kilometer. Daar schoven we op. Iedereen deed een erg sterke lead-out en Christoph Pfingsten bracht me naar de laatste bocht. Toen zat ik in het wiel van Sam Bennett en dat was de juiste plek.”