Dylan Groenewegen baalt op Champs-Élysées: “Beste benen ooit, maar het gaat om winnen”

Dylan Groenewegen kreeg in Parijs nog een sprintkans in de Tour de France, maar winnen lukte niet voor de kopman van Jayco AlUla. Hij ging de sprint als eerste aan, maar strandde op de derde plaats achter Jordi Meeus en Jasper Philipsen. “Ik heb misschien mijn beste benen ooit, alleen gaat het om winnen”, vertelt hij bij de NOS.

“Ja… Het was een goede sprint. Je weet dat het hobbelig is aan het einde, maar ik reed daar door een gat en verloor zo wat snelheid”, aldus Groenewegen. “Ik dacht dat het tussen Mads Pedersen en mij ging, maar ze kwamen er nog overheen. Het was een goede sprint, maar misschien ging ik net iets te vroeg aan.”

Jordi Meeus als winnaar had Groenewegen niet zien aankomen. “Maar Parijs is altijd wat anders”, weet de Amsterdammer. “Ik wilde Philipsen verrassen, maar zat eerst klem. Toen ik aanging dacht ik dat het een duel tegen Pedersen was, maar er kwamen er nog twee voorbij.”

“Ik heb misschien mijn beste benen ooit, alleen gaat het om winnen en dat heb ik niet gedaan. Ik had vandaag graag gewonnen, want benen waren daar. Ik ben hier wel echt misselijk van”, aldus Groenewegen.

