Dwars door Vlaanderen: een duel tussen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel

Aankomende woensdag staat er tussen Roeselare en Waregem de 76ste editie van Dwars door Vlaanderen op het programma. De koers staat vooral in het teken van het duel tussen Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel. De Nederlander mag zich een kasseispecialist noemen, voor Tourwinnaar Pogačar is het zijn eerste Dwars door Vlaanderen.

Op de deelnemerslijst van Dwars door Vlaanderen staan dit jaar aardig wat grote namen, maar de laatste dagen gaat het toch vooral over Van der Poel en Pogačar. Voor de Nederlander is het zeker niet de eerste keer dat hij zal deelnemen aan de (semi)klassieker. Sterker, drie jaar geleden spurtte de coureur van Alpecin-Fenix naar de zege in Waregem. Woensdag hoopt hij zijn naam voor een tweede keer op de erelijst te plaatsen en vertrouwen op te doen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen.

Pogačar daarentegen maakt zich op voor een grote ontdekkingstocht op kasseien. De renner van UAE Emirates mag zich op 23-jarige leeftijd al een tweevoudig Tourwinnaar noemen, won met Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije al de grootste klassiekers, maar moet zich nog bewijzen in de Vlaamse koersen. Woensdag volgt de echte vuurdoop in Dwars door Vlaanderen en krijgen we meteen een indicatie richting de Ronde van Vlaanderen.

Van der Poel en Pogačar konden in Milaan-San Remo al eens de degens kruisen. Het was de Sloveen die de koers wist open te breken op de Poggio, maar de Sloveen slaagde er niet in om Van der Poel uit het wiel te rijden. Laatstgenoemde wist in finishplaats San Remo, in de sprint voor de derde plek, Pogačar te vloeren.

De twee matadoren kunnen het overigens goed met elkaar vinden. Dat bleek wel in de Tour de France van vorig jaar, toen Van der Poel in de eerste individuele tijdrit de gele leiderstrui wist te behouden. De zege ging toen naar… Pogačar. Na de finish volgde een oprechte knuffel tussen de twee. “Ik had graag de gele trui willen pakken. Maar hij staat Mathieu ook supergoed, dus het is prima”, vertelde de Sloveen na afloop. “Ik ken hem vrij goed en ik mag hem graag”, gaf Van der Poel aan.

Wie komt er woensdag als winnaar uit de sportieve strijd? En zie we dan opnieuw een innig onderonsje tussen de twee kampioenen?