Dwars door Vlaanderen: Alpecin-Fenix maakt ploeg rond Van der Poel bekend

Alpecin-Fenix heeft zijn ploeg voor Dwars door Vlaanderen aangekondigd. Middelpunt in de zeven renners tellende selectie is Mathieu van der Poel, die zijn titel van twee jaar geleden mag proberen te verdedigen. Vorig jaar ging de klassieker niet door.

Van der Poel won in 2019 Dwars door Vlaanderen in een sprint met een kopgroep, die in de finale tot stand was gekomen. Het was destijds zijn eerste zege in een WorldTour-wedstrijd. Woensdag keert de Nederlandse kampioen terug in koers na zijn derde plaats in de E3 Saxo Bank Classic. Zondag liet hij Gent-Wevelgem aan zich voorbijgaan.

Van der Poel wordt woensdag omringd door onder anderen Belgisch kampioen Dries De Bondt, Sylvan Dillier, die in Gent-Wevelgem terugkeerde na een sleutelbeenbreuk, debutant Tim Merlier, die dit seizoen al Le Samyn, de GP Monseré en de Bredene Koksijde Classic wist te winnen, en Jasper Philipsen. Jonas Rickaert en Otto Vergaerde zijn de andere namen in het team.

Alpecin-Fenix voor Dwars door Vlaanderen 2021

Dries De Bondt

Silvan Dillier

Tim Merlier

Jasper Philipsen

Mathieu van der Poel

Jonas Rickaert

Otto Vergaerde