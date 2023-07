Dumoulin over fietswissel in tijdrit: “Meeste favorieten gaan het niet doen denk ik”

Van fiets wisselen of niet van fiets wisselen? Dat is voor veel renners de vraag voorafgaande aan de lastige Tourtijdrit naar Combloux. Volgens de informatie van Tom Dumoulin is de kans groot dat Tadej Pogacar van zijn tijdritfiets over zal stappen op zijn wegfiets. Wat Jonas Vingegaard gaat doen, is nog niet bekend.

De tijdrit van dinsdag is 22,3 kilometer lang en bevat twee hellingen. Eerst de Côte des Soudans (1,3 km aan 8,8%), daarna de Côte de Domancy (2,5 kilometer aan 9,4%). De eerste beklimming zullen de renners hoe dan ook met de tijdritfiets doen, maar voorafgaande aan de tweede klim zouden ze weleens over kunnen stappen op de wegfiets. Gaat Pogacar wel wisselen?

Op de rustdag was al te zien dat Pogacar een fietswissel oefende. “Ik weet van een aantal toppers uit het klassement dat ze niet gaan wisselen, maar heb van meerdere mensen gehoord dat Pogacar dat wel gaat doen”, voegde Dumoulin daar aan toe in De Avondetappe. Pogacar trocou de bike no reconhecimento da crono ind de amanhã.#Tdf2023 #ciclismonaespn pic.twitter.com/v7aQwVBBRS — O País do Ciclismo (@opaisdociclismo) July 17, 2023 Pogacar zal een van de weinige favorieten zijn die wisselt, denkt Dumoulin. De Nederlandse ex-prof werd in de Tour van 2016 tweede in een tijdrit over een vergelijkbaar parcours en besloot toen ook niet te wisselen. Mocht hij deze tijdrit moeten rijden, zou hij dat ook niet doen. “Je verliest tijd met het wisselen. Je wint dan op steile delen waarschijnlijk wel wat tijd terug, maar de laatste 3,5 kilometer tot de finish is zo’n vier à vijf procent. Ik weet zeker dat ik daar sneller ben met een tijdritfiets omdat ik, als tijdritspecialist, dan mooi in de houding kan zitten en mijn krachten goed kwijt kan. Ik denk dat er in de top van het klassement meer níét gaan wisselen dan wel.”

Stress

Het wisselen van fiets zorgt ook voor stress, vervolgt de nummer twee van de Tour de France 2018. “In het ideale scenario kost een fietswissel acht seconden of zo. Maar de stress die je al kilometers daarvoor hebt, plus de ritmeonderbreking… Ik vind het nogal riskant.”

