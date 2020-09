‘Dumoulin krijgt in Vuelta het gezelschap van Roglic en Kuss’ woensdag 23 september 2020 om 11:10

Jumbo-Visma is volgens de Spaanse sportkrant AS van plan om met een sterke ploeg naar de Vuelta a España (20 oktober-8 november) te trekken. Bronnen binnen Jumbo-Visma bevestigden eerder al dat Tom Dumoulin zal meedoen aan de Spaanse ronde, maar ook Primož Roglič en Sepp Kuss maken zich op voor de Vuelta.

Het plan dat Dumoulin ook nog de Vuelta a España rijdt, was reeds deze zomer gesmeed toen de nieuwe kalender werd voorgesteld. Jumbo-Visma zag al snel het nut in om de Limburger dit jaar twee grote rondes te laten rijden, na een hardnekkige knieblessure, darmklachten en de corona-lockdown. Ze wilden echter eerst afwachten of Dumoulin wel fris uit de Tour zou komen.

Het Spaanse AS meldt nu dat Dumoulin kan rekenen op twee ijzersterke ploeggenoten met Roglič en Kuss. De Sloveen wist vorig jaar nog de Ronde van Spanje te winnen en greep dit jaar nét naast de Tourzege. Kuss reed vorig jaar ook al de Vuelta en wist met verve de bergetappe met aankomst op de Alto del Acebo naar zijn hand te zetten.

Dumoulin, Roglič en Kuss zullen het moeten opnemen tegen onder meer Chris Froome en Richard Carapaz namens INEOS Grenadiers en Enric Mas en Alejandro Valverde in dienst van Movistar. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken ook de namen van Thibaut Pinot, Emanuel Buchmann en Guillaume Martin.