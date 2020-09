Tom Dumoulin: Amstel Gold Race en Vuelta a España op programma

Na de WK-wielrennen is het de bedoeling dat Tom Dumoulin nog twee wedstrijden rijdt. Op zaterdag 10 oktober zal hij in zijn thuiswedstrijd de Amstel Gold Race starten. Anderhalve week later op 20 oktober is het de bedoeling dat hij aan de start van de Vuelta a España in het Baskenland staat.

Bronnen binnen Jumbo-Visma hebben aan WielerFlits bevestigd dat dit het voorlopige programma van Dumoulin is. Volgende week na de Tour de France wordt de knoop definitief doorgehakt.

Vuelta a España

Het plan dat Dumoulin ook nog de Vuelta a España rijdt, was reeds deze zomer gesmeed toen de nieuwe kalender werd voorgesteld. Jumbo-Visma zag al snel het nut in om Dumoulin dit jaar twee grote rondes te laten rijden. De Giro-winnaar van 2017 stond tussen juni 2019 tot augustus 2020 liefst 420 buiten competitie door zijn knieblessures, parasieten in zijn darmen en de corona-lockdown. De technische begeleiding wilde dat hun nieuwe kopman dit jaar dan ook extra wedstrijdhardheid zou opdoen. Ze wilden echter eerst afwachten of Dumoulin wel fris uit de Tour zou komen.

Het is een goed signaal dat Dumoulin gisteren na de laatste Alpenrit zelf de conclusie maakte dat hij steeds beter in deze Tour de France gaat rijden. “Ik ben niet in supervorm aan deze Tour begonnen, maar het gaat wel steeds beter. Dat is een goed teken”, vertelde hij in La Roche-sur-Fornon.

Dit betekent dat de Maastrichtenaar na drie weken koers op het allerhoogste niveau goed hersteld van zijn inspanningen. Na de Tour de France komt hij op de WK in Verona op zowel de tijdrit als de wegwedstrijd in actie. Bondscoach Koos Moerenhout heeft hem zelfs aangewezen als de kopman voor de wegwedstrijd.

Klassiekers

Daarna is de belangrijkste keuze of Dumoulin zich op de klassiekers of de Vuelta ging richten. De keuze is nu gemaakt om de Amstel Gold Race te rijden als enige wedstrijd tussen de WK en de start van de Vuelta.

Aangezien hij relatief fris uit de Tour lijkt te komen is de Vuelta nu een logische keuze. Steven Kruijswijk heeft na zijn breukje in het schouderblad in het Criterium du Dauphiné zijn programma noodgedwongen veranderd en zal nu in de Giro d’Italia starten. Primoz Roglic gaat normaal dit jaar geen tweede grote ronde meer rijden. Daarom wordt Dumoulin in de Spaanse ronde als enige kopman uitgespeeld.