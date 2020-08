Duitsland volgt Nederland op als Europees kampioen Mixed Relay vrijdag 28 augustus 2020 om 17:13

Duitsland is de nieuwe Europees kampioen op het onderdeel Mixed Relay. Miguel Heidemann, Justin Wolf, Michel Heßmann, Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger wisten na de estafette ploegentijdrit van 54 kilometer Zwitserland te verslaan. Het brons was voor Italië.

Dramatische start België

Het eerste blok bestond uit Oekraïne, Zwitserland en België. Van deze landen verschenen de mannen als eerste aan de start en zij kregen kort na het vertrek te maken met regenval. België werd vooraf gezien als een van de kanshebbers op een medaille, mede door de inzet van tijdritspecialist Victor Campenaerts.

Maar de Belgische hoop op een medaille kreeg al snel een knauw: Jasper De Plus moest al snel lossen bij Campenaerts en Rune Herregodts, waarna Herregodts in een natte afdaling van de weg reed en ten val kwam. Het zorgde ervoor dat Campenaerts moest wachten op de geloste De Plus, aangezien de finishtijd van de tweede renner telt op dit onderdeel.

Zwitserland ziet Duitsland en Frankrijk naderen

Zwitserland had na 13 kilometer de snelste tijd, met bijna een minuut op de gehavende Belgische mannen. Oekraïne gaf meer dan een minuut toe. Elke ronde wisten de Zwitsers, ook bij de vrouwen, vervolgens uit te lopen: aan de finish was de voorsprong op België liefst 3.41 minuut. Oekraïne deed er 4.05 minuut langer over dan de voorlopig snelste tijd van Zwitserland.

In de tweede startgroep kwamen Frankrijk, Italië en Duitsland aan de start. Duitsland en Frankrijk wisten na de eerste ronde (van in totaal vier) in de buurt te komen van Zwitserland, dat nog altijd de snelste tussentijd had. Het verschil tussen de drie landen was slechts elf seconden.

Bij de aflossing naar de vrouwen was de spanning om te snijden. Duitsland had het verschil met Zwitserland verkleind tot een luttele seconde, terwijl Frankrijk op dertien seconden volgde. De vrouwenteams gingen dus bepalen welk land met het goud aan de haal ging.

Duitsland slaat gat in laatste ronde

Frankrijk kon het, ondanks de aanwezigheid van Audrey Cordon-Ragot, niet klaarspelen. Het thuisland verloor veel tijd. Duitsland deed het beter: Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger wisten ondanks een lekke band van Brennauer de schade beperkt te houden. Met nog 13 kilometer te gaan was het verschil slechts elf seconden, nog wel in het voordeel van de Zwitsers.

De ervaren hardrijdsters uit Duitsland hadden echter nog de nodige krachten over. Aan de eindstreep na 54 kilometer hadden zij een voorsprong van 25 seconden opgebouwd ten opzichte van Zwitserland, dat genoegen moest nemen met zilver.

De strijd om het brons werd beslecht in het voordeel van Italië, dat Frankrijk dertien seconden voorbleef. Voor België was de vijfde plaats weggelegd, alleen Oekraïne deed het slechter.