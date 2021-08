Duitse wielerbond houdt het bij waarschuwing voor bondscoach

De Duitse wielerbond BDR heeft bondscoach Patrick Monster flink op de vingers getikt voor zijn racistische uitlatingen tijdens de Olympische Spelen. Moster noemde renners uit Algerije en Eritrea ‘kamelendrijvers’ en werd daarop naar huis gestuurd en voorlopig geschorst door de UCI. De bond houdt de bondscoach wel in dienst.

De BDR geeft aan dat zij een stevig gesprek hebben gevoerd met Moster. De bond vindt zijn uitlatingen ‘cultureel discriminerend en volstrekt onaanvaardbaar’. De keuzeheer is tot nader order ontheven van zijn internationale taken, heeft een schriftelijke waarschuwing ontvangen en kan bij herhaling voor het gerecht gesleept worden. Bovendien is het salaris van Moster verlaagd.

‘Geen enkele overtreding in 21 jaar’

Geen ontslag dus voor de bondscoach. “Zijn uitspraken zijn een massale schending van de waarden waardoor de BDR en de sport staan: eerlijkheid, respect, tolerantie en het opkomen tegen alle vormen van discriminatie, vreemdelingenhaat en racisme. Aan de andere kant moet rekening gehouden worden met het feit dat Patrick Moster al 21 jaar in dienst is en er in die tijd geen enkele overtreding in deze richting is geweest”, stelt de BDR in een statement.

“Patrick Moster is ook betrokken geweest bij de integratie van asielzoekers in het wielrennen via projecten voor de internationale ontwikkeling van aspirant-wielerlanden. Dit gebeurde door middel van gezamenlijke trainingskampen, bijvoorbeeld met de Indiase nationale baanploeg in Brandenburg”, klinkt het. Dat Moster na het incident meteen publiekelijk zijn excuses heeft aangeboden, wordt daarbij ook meegewogen.

Tot slot is de Duitse wielerbond van plan om de Algerijn Azzedine Lagab en Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea, samen met hun vertegenwoordigers, uit te nodigen in Duitsland.