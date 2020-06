Duits nationaal kampioenschap op 23 augustus op de Sachsenring woensdag 24 juni 2020 om 13:04

De Duitse kampioenschappen op de weg vinden plaats op 23 augustus op de Sachsenring. Tenminste op voorwaarde dat de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus dit toelaten. Dat heeft de Duitse federatie BDR bevestigd.

Het is de UCI die de datum van 23 augustus vrijhield om nationale kampioenschappen te organiseren. Eén week voor de start van de Tour de France. In Duitsland zou het nationaal kampioenschap doorgaan in Stuttgart, maar de organisatoren lieten in april al weten daarvan af te zien omdat ze vonden dat de veiligheid in de regio niet te garanderen was. Stuttgart zou nu in 2021 het DK organiseren.

Nieuwe locatie, de Sachzenring, een circuit in Hohenstein-Ernstthal in de Duitse deelstaat Saksen waar vooral internationale auto- en motorraces plaatsvinden. Een ideaal terrein voor sportevenementen in en na coronatijden. Het betreft een rondje van 3,5 kilometer, integraal binnen het domein van het circuit en behoorlijk geaccidenteerd. De dames zullen 110 kilometer fietsen, de mannen ongeveer 150, goed voor 2000 hoogtemeters.

Volgens de Duitse federatie wordt het een ‘coronaproof’ DK. Zo mogen er alleen door de BDR goedgekeurde officiële wagens in koers en wordt buiten de wedstrijd op alle vlakken rekening gehouden met de social distancing. Met de huidige maatregelen in Duitsland is het waarschijnlijk dat geen toeschouwers worden toegelaten. De autoriteiten gaven groen licht, maar het is duidelijk – en ingecalculeerd – dat bij een eventuele opstoot van Covid-19 in de regio het event ook zomaar kan worden geannuleerd.