André Greipel volgt Jens Zemke op als Duitse bondscoach

André Greipel heeft een nieuwe functie in de wielerwereld. De oud-topsprinter wordt bondscoach van Duitsland. Greipel volgt Jens Zemke op, die ook sportief directeur bij BORA-hansgrohe is.

Greipel zal bij de Duitse wielerbond nauw gaan samenwerken met voormalige ploegmaat Marcus Burghardt, tegenwoordig bestuurslid bij de BDR, en de andere bondscoach Patrick Moster. De Duitser zal het team leiden op WK’s en EK’s en zal ook de teams selecteren voor deze wedstrijden.

“André brengt niet alleen een waanzinnige hoeveelheid ervaring mee, hij is ook niet gebonden aan een team en kan dus vrij en neutraal handelen”, aldus Burghardt in een persbericht. “Dit is de beste oplossing die we konden vinden.”

Greipel zelf noemt zijn nieuwe job een “geweldige uitdaging”. “Ik kijk er echt naar uit om met de renners te werken en wil het beste uit hen halen. Deze generatie Duitse wielrenners is heel goed. Het wordt een uitdagende taak om hier een hecht team van te smeden.”

Greipel beëindigde in 2021 zijn wielercarrière. Op zijn palmares staan onder meer elf ritten in de Tour de France, zeven in de Giro d’Italia en vier in de Vuelta a España.