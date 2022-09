Duinencross in Koksijde nieuwkomer in X²O Badkamers Trofee

De organisatie van de X²O Badkamers Trofee, een belangrijk regelmatigheidsklassement in het veldrijden, heeft zijn kalender voorgesteld. Op 1 november is de Koppenbergcross de opener van de X²O Badkamers Trofee. Een opvallende nieuwkomer is de Duinencross van Koksijde.

De Duinencross was altijd onlosmakelijk verbonden met de Wereldbeker, maar volgens de kustgemeente is het financieel niet meer te onderbouwen om een manche te organiseren met gemeenschapsgeld. Ook wil de gemeente weer meer controle over de wedstrijd. “Waarom zouden we veel meer betalen voor een plaats in de Wereldbeker als het elders goedkoper kan en er veel meer tegenover staat?”, liet schepen van Sport Dirk Dawyndt in februari al weten.

Acht manches

“Meer dan waarschijnlijk komen we in de X²O Badkamers Trofee terecht. En ook die wedstrijden worden op televisie uitgezonden, dus qua visibiliteit verandert er niets.” De Duinencross zal, als vijfde manche van de X²O Badkamers Trofee, plaatsvinden op donderdag 5 januari 2023. De veldrijders crossen verder in Kortrijk, Baal, Herentals, Hamme, Lille en tot slot ook nog in Brussel.

“De grote gele badeenden van X²O Badkamers zijn nu al een paar seizoenen lang een vertrouwd beeld in de cross. Dit seizoen zullen ze voor het eerst ook aan zee opduiken. De Vlaamse Duinencross in Koksijde is een nieuwkomer op de kalender van de X²O Badkamers Trofee. Het eindklassement van de X²O Badkamers Trofee wordt net zoals de voorbije jaren opgemaakt op basis van de aankomsttijd van de renners, net zoals in een rittenwedstrijd op de weg gebeurt”, valt te lezen in een persbericht.

“Renners kunnen in elke manche ook bonificaties verdienen bij een tussensprint aan het einde van de eerste ronde. Wie opgeeft of niet deelneemt aan een bepaalde manche krijgt een forfaitaire tijd van vijf minuten aangerekend.”

Kalender X²O Badkamers Trofee Dinsdag 1 november 2022 – Koppenbergcross, Oudenaarde

Zaterdag 26 november 2022 – CAPS Urban Cross, Kortrijk

Zondag 1 januari 2023 – GP Sven Nys, Baal

Dinsdag 3 januari 2023 – Herentals Crosst, Herentals

Donderdag 5 januari 2023 – Vlaamse Duinencross, Koksijde

Zaterdag 28 januari 2023 – Rectavit Flandriencross, Hamme

Zondag 12 februari 2023 – Soudal Krawatencross, Lille

Zondag 19 februari 2023 – Soudal Brussels Universities Cyclocross, Brussel