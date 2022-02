Duidelijke teneur bij Quick-Step-Alpha Vinyl: “Beter dan gisteren, maar werk aan de winkel”

Interview

Met de sprintzege van Fabio Jakobsen wordt het toch nog champagne drinken na het openingsweekend. Maar euforisch zijn ze in het kamp-Lefevere ook niet. “Er is nog werk aan de winkel. Maar liever dat, dan nu al top te zijn. Het is pas binnen een maand dat het er toe doet”, zegt ploegleider Wilfried Peeters.

Misschien verwoordde Yves Lampaert het nog het best, na afloop van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Vandaag was het goed. Alvast een stuk beter dan gisteren. Maar overschot hadden we absoluut niet. Het grote verschil met de Omloop is dat we met Fabio een geweldige afwerker hebben. Vooral dat was vandaag de grote meerwaarde.”

Klinkt fair. Zdenek Stybar vertelde iets soortgelijk. “Natuurlijk gaan we vandaag met een beter gevoel naar huis. Maar eigenlijk hebben we niet anders gekoerst dan gisteren. Het verschil is dat Fabio het vandaag kon afwerken. Al was het niet eenvoudig: in de finale hebben we echt alles op alles moeten zetten. Wat de Omloop betreft, het is niet de eerste keer dat we die afspraak missen. Maar je ziet, elke koers komt er een nieuwe kans.”

Donderpreek

Dat de donderpreek van Lefevere ook wel heeft bijgedragen, suggereert Lampaert. “Maar roep dat niet te hard, of we krijgen elke week zo’n preek”, grapt hij. “Maar inderdaad, we zijn na gisteren wel wakker geschoten. En ja, we moeten toch nog iets sterker worden. Dat geldt in elk geval voor mezelf. Ik hoop dat ik na Parijs-Nice iets beter zal zijn. Kasper Asgreen heeft Covid gehad. Die groeit ook nog. Ballerini moet er nog bijkomen.”

Ook ploegleider Wilfried Peeters legt de vinger op de wonde. “We hebben inderdaad wel een paar excuses, maar we kunnen niet ontkennen dat we in de Omloop achter de feiten aanholden. Daar zijn we niet blind voor. Noem het gerust een wake up-call. Maar gisteravond hebben we beslist vandaag toch weer vol de koers te maken in de heuvelzone. En in de finale hebben we iedereen opgesoupeerd om de drie vluchters terug te halen. En ja, we hebben nog wat werk voor de boeg. Maar liever nog wat moeten werken, dan nu al top te zijn. Pas binnen een maand doet het er echt toe.”

Jumbo-Visma

Peeters geeft ook toe dat Jumbo-Visma effectief versterkt is. “Ze hebben duidelijk niet stilgezeten. Des te beter voor hen, hé. Maar ik heb vijftien jaar ervaring als ploegleider. Ik weet wat een heel voorjaar domineren inhoudt… Let wel, ik doe geen afbreuk aan wat ze presteren. Ik ben de eerste om Wout van Aert te feliciteren als hij wint zoals gisteren. Ik heb immens veel respect voor hem. Maar als favoriet starten in de Ronde van Vlaanderen, dat is geen cadeau. Nu, dat is uiteraard het mooie van de sport.”

“Of het Jumbo-Visma-collectief ons angst inboezemt? We winnen toch vandaag? Ken je het spreekwoord: Düren is een schone stad, maar blijven duren nog een schonere. Kijk, we gaan nog regelmatig verliezen. Daar bestaat geen twijfel over. Maar ik hoop dat we ook nog regelmatig kunnen winnen…”