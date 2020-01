‘Duidelijk dat er veel onduidelijkheden zijn rondom programma Van der Poel’

Waar er vorig jaar amper vijftien tot twintig journalisten aanwezig waren bij de perspresentatie van Corendon-Circus, zaten er vrijdagmiddag drie zalen vol met aanwezigen in het Corendon Village Hotel te Badhoevendorp. De reden: Alpecin-Fenix stelde zich er voor, de ploeg met een nieuwe naam. De kopman is nog altijd dezelfde: Mathieu van der Poel. Verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen bespreken in de FlitsAnalyse de belangrijkste punten.

Wereldkampioenschap veldrijden in Zwitserland, seizoensdebuut op de weg waarschijnlijk in Strade Bianche, hopelijk via Milaan-San Remo en de Ronde van Catalonië, naar de monumenten Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Verder misschien de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, mits ze een wildcard krijgen. Daarna: alle Wereldbekers en het WK Mountainbike in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. Tot slot: de Vuelta a España en bij geen wildcard, mogelijk nog de Wereldbekers mountainbike ná de Spelen. Het mag duidelijk zijn: MVDP gaat een bomvol jaar tegemoet.

In de FlitsAnalyse is er daarnaast aandacht voor de rol binnen het team van Belgisch kampioen Tim Merlier. Michel Cornelisse is dan weer heel erg te spreken over aanwinst Petr Vakoč. En hoe komt het nu precies met deelnames aan Tirreno-Adriatico en de Ronde van Spanje?