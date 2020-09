Dubbele pech voor Mitchelton-Scott in Giro Rosa: Spratt moet opgeven vrijdag 18 september 2020 om 10:26

De vrouwenploeg van Mitchelton-Scott zit in de hoek waar de klappen vallen, aangezien Annemiek van Vleuten en Amanda Spratt moeten opgeven in de Giro Rosa. Beide rensters kwamen ten val in de slotfase van de zevende etappe. Van Vleuten heeft haar pols gebroken, Spratt kampt met een hersenschudding en schouderblessure.

De 33-jarige Spratt, die begin deze maand nog haar contract verlengde bij Mitchelton-Scott, heeft niks gebroken. Er werd vlak na de crash nog gevreesd voor een gebroken sleutelbeen. “Ik ben nu vooral teleurgesteld, ook voor Annemiek en de hele ploeg. We waren bezig aan een perfecte Giro Rosa, maar plots valt alles in het water.”

“Ik mag echter wel van geluk spreken dat ik niks heb gebroken”, zo laat Spratt weten in een persbericht. “Ik heb nog altijd erg veel last van mijn schouder. Ik moet het nu ook rustig aan doen, aangezien ik kamp met een hersenschudding. Ik hoop zo snel mogelijk weer te herstellen en te koersen.”

Wel of geen WK in Imola?

De vraag is of Spratt op tijd fit is voor het WK wielrennen in Imola. Over iets meer dan een week (26 september) staat de wegrit voor vrouwen op het programma. De Australische is een echte kampioenschapsrenster, aangezien ze vorig jaar nog de bronzen medaille wist te veroveren op het WK in Yorkshire. Twee jaar geleden werd ze zelfs tweede in Innsbruck.