Dubbel gevoel bij Cees Bol na sprint in Parijs: “Blij om met resultaat te eindigen”

Cees Bol heeft de Tour de France afgesloten met een vijfde plaats op de Champs-Élysées. “Het was heel chaotisch, maar uiteindelijk heb ik toch mijn weg weten te vinden”, vertelde hij na afloop aan WielerFlits.

“Ik kwam een beetje van achteruit, maar ik had wel een vrije baan om te sprinten”, vervolgde de Nederlander. “Vijfde is op zich een goed resultaat, maar ik had ergens wel het gevoel dat er wat meer in had gezeten. Wat dan precies? Goh ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar ik begon toch wel wat van te ver. Maar al met al ben ik blij dat ik hier in Parijs ben en met een resultaat kan eindigen.”

Wat voor Tour is het voor Bol geweest? “Ik heb er best wel van kunnen genieten eigenlijk. We hebben met de ploeg best wel wat tegenslag gehad, met drie jongens die vroegtijdig naar huis zijn gegaan met best wel zware blessures. Dat is best wel jammer. Maar met zijn vijven hebben we er nog het beste van gemaakt en zoals ik zei, hebben we er ook best wel van genoten”, aldus de 27-jarige renner.

