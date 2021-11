Dries Hollanders voegt zich bij Alpecin-Fenix

Samen met Kris Wouters gaat Dries Hollanders invulling geven aan de opleidingsploeg van Alpecin-Fenix. Meerdere bronnen laten dat aan WielerFlits weten. De 35-jarige ex-renner uit Heusden-Zolder zal zich bij het Belgische ProTeam voornamelijk ontfermen over het wegprogramma van de opleidingsploeg. Wouters is dan weer de hoofdverantwoordelijke in de cross.

Als renner kwam Hollanders alleen uit op Continental-niveau. In 2011 reed hij voor An Post uit Ierland, waar hij in datzelfde jaar een stagecontract verdiende bij Veranda’s Willems-Accent op ProContinental-niveau. Die stap kon hij echter niet maken en vanaf 2012 reed hij vijf seizoenen lang bij Metec-TKH uit Nederland. Hij werd in 2013 tweede in de Beverbeek Classic (UCI 1.2) en een jaar later zegevierde hij in het bergklassement van de Ster ZLM Toer (UCI 2.1).

Na zijn actieve carrière kwam Hollanders als ploegleider terecht bij het gerenommeerde SEG Racing Academy, dat sinds de oprichting in 2015 bekendheid genoot als een van de meest succesvolle opleidingsploegen ter wereld. Het team bracht onder meer Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Jenthe Biermans (Israel Start-Up Nation), Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step), Cees Bol (Team DSM), Julius van den Berg (EF Education-Nippo), Ide Schelling, Jordi Meeus (beiden BORA-hansgrohe) en Stan Van Tricht (Quick-Step-Alpha Vinyl) voort.

Hollanders kent door zijn werk bij SEG Racing Academy het klappen van de zweep als het gaat om leidinggeven aan een opleidingsploeg. De Nederlandse Continental-formatie houdt aan het einde van dit jaar op te bestaan. Het team is onderdeel van het grote makelaarskantoor SEG Cycling, dat onder meer de zaken doet van Sep Vanmarcke, Jens Keukeleire, Dries Devenyns en de eerdergenoemde Meeus. Ook vertegenwoordigt SEG grote namen als Bauke Mollema, Niki Terpstra, Dylan van Baarle, Dylan Groenewegen en dus Jakobsen.

De reden voor het ophouden van SEG Racing Academy in de huidige vorm, is het feit dat het managementbureau haar focus verlegt. Naar verluidt kondigt SEG Cycling binnenkort haar nieuwe plannen aan.