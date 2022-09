Dries De Pooter wint eerste rit Flanders Tomorrow Tour, Lars Boven derde

Dries De Pooter heeft de openingsrit van de Flanders Tomorrow Tour gewonnen. De Belgische belofte van Hagens Berman Axeon, volgend jaar prof bij Intermarché-Wanty-Gobert, was in Poperinge de snelste van een kopgroep van twaalf. Lars Boven (Jumbo-Visma Development Team) was de beste Nederlander op plek drie.

Roi Weinberg (Israel Cycling Academy) en Arno Brouwers (Acrog-Tormans) zaten in de vroege vlucht, maar werden na de beklimming van de Kemmelberg op 70 kilometer van de finish ingerekend door het voorste peloton. Omdat het tempo daar stokte, konden Daniel Schrag (Lotto-Kern Haus), en Alekss Krasts (Ampler-Tartu 2024) in de aanval gaan.

Zij kregen een halve minuut cadeau, maar ook niet veel meer en werden snel gegrepen. De beslissing zou daarom vallen in de laatste lokale ronde, met de Kemmelberg op 27 kilometer van de streep. Kort na de top ontstond een kopgroep van twaalf renners, waar Hagens Berman Axeon en Jumbo-Visma Development Team allebei drie renners mee hadden.

De twaalf pakten een halve minuut voorsprong en bleven uit handen van het jagende peloton. In de sprint van de vluchters was Dries De Pooter (Hagens Berman Axeon) de beste, voor Leon Eduard Brescher (Lotto-Kern Haus) en Lars Boven (Jumbo-Visma).

De Flanders Tomorrow Tour is een rittenkoers voor beloften, die deel uitmaakt van de UCI-kalender. De ronde duurt tot en met zaterdag.