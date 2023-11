Zeger Schaeken • woensdag 29 november 2023 om 08:15

Dries De Bondt verlaat Alpecin-Deceuninck: “Keuze van vrijheid”

Interview Dries De Bondt heeft voor een nieuw avontuur gekozen. De Belgische renner heeft na vijf jaar Alpecin-Deceuninck verlaten en een contract getekend bij het Franse Decathlon AG2R La Mondiale, zoals het team volgend jaar zal heten. “Het is een keuze van de vrijheid en de ambitie”, vertelt De Bondt in gesprek met WielerFlits.

In 2019 begon De Bondt zijn carrière bij de gebroeders Roodhooft. Toen heette de ploeg nog Corendon-Circus. De inmiddels 32-jarige renner won ondertussen onder meer het Belgisch kampioenschap, een rit in de Giro d’Italia en de Antwerp Port Epic. Mooie zeges, maar De Bondt vond dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk. “Ik denk dat iedereen verrast was toen mijn transfer werd bekendgemaakt. Voor mij is het een moment van herlancering.”

“Mijn nieuwe ploeg gaat het anders aanpakken dan vroeger, veel wetenschappelijker. Toen ik met ze ging praten in juli was ik heel benieuwd. Ze deden dan een project uit de doeken en ze hadden meteen mijn interesse vast. Ik kreeg een indrukwekkende presentatie voorgeschoteld en alles was tot in de puntjes uitgelegd. Ik kreeg een mooie plaats in het project dat ze voor ogen hebben en ze gaven me het gevoel dat ze me er echt bij wilden. Dat doet toch altijd iets.”

Keuze van de vrijheid

“Het is plezant om naar een omgeving te gaan waar je je echt gewenst voelt. Dat had ik natuurlijk ook bij Alpecin-Deceuninck, maar daar zat ik met het probleem dat ik de laatste twee jaren steeds minder vrijheid kreeg om mijn ding te doen. Dat was niet per se door de ploeg zelf, maar door de andere ploegen in de koers”, legt De Bondt uit. “Als ik met Mathieu van der Poel of Jasper Philipsen aan de start stond, lieten ze mij nooit in de ontsnapping. In de vroege vlucht gaan is mijn manier van koersen, dus dan werd het moeilijk om mijn kansen te grijpen.”

De Bondt hoopt bij Decathlon AG2R La Mondiale terug wat voor eigen kansen te kunnen gaan. “Voor mij is het de keuze van de vrijheid en de ambitie. Ik hoop zeker in de klassiekers die vrijheid terug te vinden. Verder hebben ze mij ook financieel een mooi voorstel gedaan, daar moet ik ook niet over liegen. Ik ben zeker nog niet versleten, maar als je 32 jaar bent, moet je daar misschien ook aan beginnen denken. Je blijft niet eeuwig atleet natuurlijk. Op een bepaald moment moet je je carrière ook verzilveren.”

Anticiperen

Decathlon AG2R La Mondiale zal er volgend jaar helemaal anders uitzien. Een aantal nieuwe renners, een nieuw tenue, maar vooral een nieuwe fiets. Het zorgt ervoor dat de stap van De Bondt toch een beetje een stap in het onbekende is. “Ik denk dat die spanning misschien ook wel nodig is om iets te triggeren. En de nieuwe fiets, ik heb daar alleen maar goede dingen over gehoord. Oliver Naesen (zijn nieuwe ploeggenoot, red.) zei me dat het de beste fiets is waar hij ooit op gezeten heeft. Ik heb hem nog niet zelf kunnen testen, maar ben dus wel heel benieuwd.”

De Bondt richt zijn pijlen vooral op de eendagskoersen. Die wedstrijden zal hij steeds op zijn eigen manier aanpakken, vertelt hij. “Door te anticiperen. Dat is mijn manier van koersen. Ik ben verliefd geworden op de koers omdat in de koers niet altijd de sterkste wint. Vroeger deed ik atletiek en zeker in die kortere onderdelen won altijd de sterkste. In de koers is dat niet zo, daar komt er veel meer bij kijken. Tactiek en inzicht bijvoorbeeld, en juist dat vind ik zo mooi.”

Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix

“Je moet weten wat je sterktes en zwaktes zijn en je moet de juiste dingen uitbuiten. Zo kan je met je kop ook veel koersen winnen. Dat is wat ik probeer te doen. Een koers die ik zo (door te anticiperen, red.) zou willen winnen is bijvoorbeeld Gent-Wevelgem. Als ik realistisch mag dromen, denk ik dat dat het hoogst haalbare is voor mij. Als alles op zijn plaats valt, kan ik daar heel ver komen. Dat kan in een koers als Parijs-Roubaix ook, maar daar moet je dan écht veel geluk hebben. Al hebben we daar al vaak gezien, dat een renner uit de vroege ontsnapping in de buurt van de zege komt”, besloot De Bondt.