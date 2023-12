maandag 4 december 2023 om 16:14

Drie renners van Felbermayer gewond na ongeluk met dronken automobilist

Heftig nieuws voor de continentale Oostenrijkse wielerploeg Team Felbermayer-Simplon Wels. Drie niet nader genoemde renners van deze formatie waren namelijk betrokken bij een zwaar verkeersongeval in Kroatië.

Een dronken Kroatische bestuurder reed de coureurs aan, terwijl ze op weg waren naar een trainingskamp in Zadar. Dat heeft Team Felbermayer-Simplon Wels laten weten op zijn website. “Een automobilist uit Kroatië heeft onder hevige invloed van alcohol een stationcar, met daarin drie van onze atleten, aan extreem hoge snelheid aangereden. Dit gebeurde zes kilometer buiten Zadar.”

“Een auto met daarin drie van onze renners stopte op een gegeven moment voor een rood licht, waarna een naderende bestelbus met volle kracht inreed op onze auto. Volgens ooggetuigen reed de bestelbus op dat moment aan zo’n honderd kilometer per uur. Onze wielrenners zijn serieus verwond en zijn direct overgebracht naar het ziekenhuis.” Het is niet bekend om welke renners van de ploeg het gaat.

Hoog alcoholpromillage

“De Kroatische bestuurder van de bus had een alcoholpromillage van meer dan 2 promille en is direct aangehouden door de politie”, geeft de ploeg ook nog mee. “We zijn allemaal compleet in shock en hopen dat de blessures niet te ernstig zijn. Dit is een grote klap voor onze ploeg.”